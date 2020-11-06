Страны СНГ должны обеспечить бесперебойные поставки продукции АПК – Мамин

Из-за закрытых границ в связи с пандемией коронавирусной инфекции аграрный сектор понес серьезные убытки, и нельзя допустить повторения подобной ситуации, заявил в пятницу в ходе заседания совета глав правительств СНГ премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

«В рамках первой волны сельскохозяйственные секторы наших стран понесли убытки по причине введения в государствах-членах СНГ чрезвычайного положения, мер карантинного режима, что существенно осложнило работу транспортных и грузовых перевозок. Мы не должны позволить повторения подобной ситуации, обеспечение бесперебойного потока продукции АПК между нашими странами является ключевым фактором обеспечения продовольственной безопасности и социально-экономической стабильности в обществе», - заявил Мамин.

В этой связи, считает он, исполкому СНГ необходимо проработать вопрос создания условий для оперативного обмена информацией по имеющейся потребности, а также возможности дополнительных поставок на рынки государств-членов СНГ.

«В данном случае еще большую актуальность приобретает формируемая Казахстаном национальная товаропроводящая система, которая будет способствовать развитию отечественного производства и решению вопроса распределения товаров внутри страны. Запуск и создание системы запланированы в следующем году, и к 2024 году ожидается ее выход на проектную мощность», - сообщил премьер-министр.

Он заверил, что проведенный Казахстаном анализ показывает, что «эффект масштаба реализации такого проекта играет одну из решающих ролей». Поэтому предложил исполкому совместно с государствами-членами проработать возможность расширения этой модели до масштабов все стран СНГ.

«Учитывая географическое расположение наших стран, СНГ может стать торговым хабом между Европой, Азией и Ближнем Востоком», - подчеркнул Мамин.