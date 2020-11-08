За сутки в Казахстане выявлено 723 новых случая коронавируса

В Восточно-Казахстанской области – 353 новых случая, в Павлодарской области – 63, в Костанайской области – 57, в столице – 49, в Западно-Казахстанской области и Акмолинской областях – по 43, в Северо-Казахстанской области – 32, в Алматы – 28, в Карагандинской области – 17, в Алматинской области – 11, в Актюбинской области – 8, в Шымкенте – 6, в Атырауской области – 5, в Жамбылской области – 4, в Мангистауской области − 3, в Туркестанской области – 1.

В Кызылординской области вновь не зарегистрировано ни одного нового случая.