Вакцина Pfizer от коронавируса показывает 90%-ную эффективность, заявляет производитель

Промежуточные результаты третьей масштабной фазы испытаний вакцины от Pfizer и BioNTech показывают эффективность в более чем 90% случаев, заявил в своем сообщении производитель, передает Громадское .

Исследователи сообщили о 94 случаях инфицирования среди 43 538 участников исследования (всех, включая вакцинированных и тех, кто получил плацебо). Несмотря на это, можно говорить о более 90% эффективности вакцины на седьмой день после введения второй дозы. Весь цикл прививки занимает 28 дней.

Производители заявляют, что серьезных побочных эффектов не фиксируют.

«Сегодня великий день для науки и человечества. Первые результаты нашего исследования вакцины против COVID-19, а именно третьей фазы, предварительно подтверждают ее эффективность», - приводятся в сообщении слова Альберта Бурла, главы и главного исполнительного директора Pfizer.

Между тем результаты исследования этой вакцины пока не опубликованы в научных журналах, поэтому ее результативность пока остается под вопросом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего около 10 вакцин находятся на третьем этапе тестирования - рандомизированных, двойных-слепых испытаний среди большого количества добровольцев. На этом этапе участникам тестирования дают не только вакцину, но и плацебо, и ни они, ни врачи не знают, кому именно что достается. Всего же на разных этапах разработки находятся около 40 вакцин-кандидатов ВОЗ.

Специалисты ожидают одобрения первой вакцины от коронавируса в 2021 году.

Фондовый рынок в США отреагировал бурным ростом на новости об успешных испытаниях вакцины от Pfizer, которая может позволить взять под контроль эпидемию. Более чем на 9% на этих новостях растут и цены на нефть, сообщает The Bell.