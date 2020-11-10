Минздрав Казахстана рассмотрит вопрос закупа американской вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения Казахстана рассмотрит вопрос закупа американской вакцины от коронавирусной инфекции. Однако нельзя забывать о разработке казахстанской, российской и других вакцин, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Нурлыбек Асылбеков.

«Эта информация вышла только вчера, и мы тоже узнали из СМИ», - сказал Асылбеков, отвечая на вопрос, знают ли в министерстве здравоохранения о заявлении американской компании Pfizer.

Он отметил, что вопрос закупа будет срочно прорабатываться, но ведомство здесь подходит комплексно.

«Есть вакцина отечественная, Российской Федерации, другие вакцины. Третья фаза ни у кого не была закончена. Поэтому после регистрации данной вакцины мы будем в этом контексте работать», - заверил зампред комитета.

Накануне СМИ сообщили со ссылкой на производителя, что промежуточные результаты третьей масштабной фазы испытаний вакцины от Pfizer и BioNTech показывают эффективность в более чем 90% случаев.