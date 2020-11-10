Муфтият приступит к широкой популяризации концепции «совершенного человека» Абая
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Токаев обсудил с главой ДУМК создание в стране Исламской академии
Фото Жанары Каримовой

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы, сообщает Акорда.

«Глава государства был проинформирован о благотворительной деятельности Духовного управления мусульман Казахстана во время пандемии коронавируса. По словам Наурызбая кажы Таганулы, муфтият бесплатно предоставил больницам кислородные аппараты и медицинское оборудование, раздал нуждающимся лекарства, маски и защитную одежду, сшитые в швейных цехах при мечетях. Также в рамках акции «Ел үлесі – пәтерде» было предоставлено 314 квартир. Кроме того, он рассказал о вопросах повышения квалификации имамов и подготовки кадров», - говорится в сообщении.

Помимо этого, глава ДУМК сообщил президенту, что муфтият приступит к широкой популяризации учения «Ихсан» и концепции «совершенного человека» Абая.

На встрече также были рассмотрены планы и перспективы деятельности Духовного управления мусульман Казахстана.

«В частности, были затронуты вопросы создания Исламской академии, строительства Библиотеки ислама и теологии, приведения архитектуры мечетей в стране в соответствие с казахскими традициями», - уточняется в сообщении.

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