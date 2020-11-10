Для этого он предложил разработать дорожную карту
Увеличить долю нацвалют во взаиморасчетах между странами ШОС призвал Токаев
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что государствам Шанхайской организации сотрудничества необходимо принять дорожную карту по постепенному увеличению доли национальных валют в совместных расчетах. Об этом он заявил во вторник в ходе заседания совета глав государств – членов ШОС.

«Усиление протекционизма и разрыв международных цепочек товарных поставок делают неотложную задачу раскрытия экономического потенциала нашей организации. Надеемся на то, что утверждение плана действий в реализации стратегии развития ШОС до 2025 года будет способствовать восстановлению и наращиванию взаимной торговли», - отметил Токаев.

Решение этой задачи, по его мнению, требует ускорить переговоры по созданию механизма финансирования проектной деятельности.

«Хороший импульс такой работе придало бы принятие мер в виду дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, а также создание евразийского финансового консультационного механизма», - заключил президент Казахстана.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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