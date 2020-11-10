Жесткий карантин в Восточно-Казахстанской области продлен до 25 ноября

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области продлил ограничительные меры в регионе с 00:00 часов 11 ноября до 00:00 часов 25 ноября. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области.

Работа 15 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах области продолжится: со стороны Алматинской области – 3 поста, Карагандинской области – 1 пост, Павлодарской области – 2 поста, а также на автопереходах через государственную границу в пунктах пропуска «Аул», «Уба», по городу Усть-Каменогорск – 7 постов. С 10 ноября также начнут работы 2 санитарных поста на автопереходах через границу в пунктах пропуска «Бахты», «Майкапчагай» (Урджарский район и Зайсанский район).

«Режим и сроки функционирования санитарных постов могут быть изменены, в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции COVID-19», - отмечается в постановлении.

Остается запрет на въезд/выезд граждан из ВКО и Усть-Каменогорска, но разрешено беспрепятственное передвижение жителей области из одного района/города в другой, за исключением пребывания в областном центре.

Сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, мирных собраний, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки) и других массовых мероприятий, в том числе на дому; работу развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, кинотеатры, букмекерские конторы, фудкорты); внутриобластные пассажирские перевозки между районами и городами, а также на работу автовокзалов, автостанций, за исключением маршрутов, обслуживающих п.Касыма Кайсенова Уланского района, п.Опытное поле, с.Ушановское, п.Белоусовка Глубоковского района.

В городе Усть-Каменогорск сохраняется запрет, а в городах Риддер, Серебрянск и п.Новая Бухтарма района Алтай вводится запрет на функционирование кинотеатров и театров, бань, саун, бассейнов, объектов культуры, библиотек, музеев, фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, тренажёрных залов, спортивных комплексов, СПА центров/салонов.

Разрешается перемещение населения по улицам и посещение скверов, парков, площадей, набережных, прогулочных зон, при соблюдении масочного режима и социального дистанцирования индивидуально или группами не более 3-х человек, за исключением членов одной семьи, а также индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек).

В будни объекты общепита будут работать с 07:00 до 22:00, в выходные их деятельность приостанавливается. Но объекты общественного питания могут работать без ограничений по времени и дням на доставку либо самовывоз.

Также с 07:00 до 22:00 разрешено работать крытым спортивным объектам (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы клубных команд), фитнес-центрам, тренажерным залам, СПА центрам, спортивно-оздоровительным объектам с бассейнами. В выходные эти объекты работать не будут.

С 07:00 до 19:00 в будни разрешается работа объектов торговли непродовольственными товарами (магазины, отделы, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты, торговые дома, бутики, торговые сети, ТРЦ), за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них; салонов красоты, парикмахерских, объектов, оказывающих косметологические услуги, массажа и татуажа; автомоек, объектов по ремонту бытовой техники, химчисток, прачечных, фотосалонов, абонентских отделов, за исключением служб, занятых ремонтными работами объектов связи и др. объектов по оказанию услуг населению; бань, саун, детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров (при заполняемости группы не более 15 человек), театров, библиотек, музеев, бизнес-центров и других офисных зданий, продовольственных и непродовольственных рынков.

Общественный транспорт будет работать с 06:00 до 23:00 внутри городов и населенных пунктов.

Работодателям поручено сохранить дистанционную форму работы не менее 80% сотрудников (при штатном расписании более 30 сотрудников) и перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы.

Жителям региона запрещается находиться без маски в закрытых помещениях, в транспорте. Можно выходить из дома в аптеки, на работу, учреждения для получения выплат, пенсии и др., оплаты коммунальных услуг, для совершения покупок в ближайшем работающем магазине, для выгула домашних животных, выносить мусор, обращаться за медпомощью.