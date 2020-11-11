Президент Франции предложил реформировать Шенгенскую зону

«Мы должны реформировать Шенген, чтобы он стал пространством безопасности, что предполагает усиление внешних границ Евросоюза, улучшение механизма оценки функционирования Шенгенской зоны, включая санкции в отношении тех, кто не выполняет свои обязательства»,- заявил Макрон журналистам, отметив, что в ближайшее время будет представлен план реформы.

Также он предложил создать Европейский совет внутренней безопасности и ужесточить контроль над интернетом.

9 декабря Еврокомиссия представит новую программу по борьбе с терроризмом. Как сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после видеоконференции с президентом Франции, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Евросовета Шарлем Мишелем, на которой обсуждалась борьба с террористической угрозой в ЕС, «Есть три вещи, над которыми мы должны работать: предотвращение терроризма, защита наших внешних границ и реализация этого». Глава Евросовета заявил, что антитеррористические инициативы Брюссель рассмотрит на ближайшем саммите 10-11 декабря.

Ранее во Франции нападения на местных жителей произошли в пригороде Парижа, Авиньоне, Лионе и Ницце; в Австрии мужчина расстрелял прохожих. Атаки власти обеих стран признали терактами. Ответственность за нападение в Вене взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство».