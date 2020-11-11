Это необходимо для борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности внутри ЕС
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Президент Франции предложил реформировать Шенгенскую зону
Фото Жанары Каримовой

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости реформирования Шенгенской зоны для обеспечения безопасности внутри ЕС, пишет «Коммерсантъ».

«Мы должны реформировать Шенген, чтобы он стал пространством безопасности, что предполагает усиление внешних границ Евросоюза, улучшение механизма оценки функционирования Шенгенской зоны, включая санкции в отношении тех, кто не выполняет свои обязательства»,- заявил Макрон журналистам, отметив, что в ближайшее время будет представлен план реформы.

Также он предложил создать Европейский совет внутренней безопасности и ужесточить контроль над интернетом.

9 декабря Еврокомиссия представит новую программу по борьбе с терроризмом. Как сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после видеоконференции с президентом Франции, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Евросовета Шарлем Мишелем, на которой обсуждалась борьба с террористической угрозой в ЕС, «Есть три вещи, над которыми мы должны работать: предотвращение терроризма, защита наших внешних границ и реализация этого». Глава Евросовета заявил, что антитеррористические инициативы Брюссель рассмотрит на ближайшем саммите 10-11 декабря.

Ранее во Франции нападения на местных жителей произошли в пригороде Парижа, Авиньоне, Лионе и Ницце; в Австрии мужчина расстрелял прохожих. Атаки власти обеих стран признали терактами. Ответственность за нападение в Вене взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство».

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