Уполномоченный орган в области доступа к информации будет создан в Казахстане

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации». Предполагается, что в стране будет создан отдельный орган по доступу к информации, а также повышена конкурентоспособность отечественных СМИ, сказала министр информации и общественного развития Аида Балаева.

«Изменения направлены на решение двух основных задач. Первое – это усиление контроля и ответственности. Для этого предлагается определить уполномоченный орган в области доступа к информации и его компетенцию. В каждом госоргане (будет создано – V) уполномоченное подразделение либо ответственный в этой области сотрудник», - рассказала Балаева.

Кроме того, организации государственного сектора предлагается отнести к обладателям информации, соответственно, обязать их размещать открытые данные. Наряду с этим законопроект включает ряд поправок по повышению конкурентоспособности отечественных СМИ.

«(Предполагается – V) создание единой системы государственной информационной политики. Для этого отраслевому ведомству будут предоставлены полномочия по определению единого порядка размещения государственного информационного заказа на республиканском и региональном уровне. Законодательно закрепляется статус республиканской и региональной комиссий по формированию государственной информационной политики. В ее состав на паритетных началах будут входить представители НПО, СМИ, госорганов», - перечислила министр.

Вместе с тем, «с учетом соблюдения баланса интересов масс-медиа, предпринимателей, общества и государства», законопроектом предлагается снять запрет на рекламу товарного знака и названия отечественного пива и вина.

«Это в свою очередь будет способствовать увеличению доли отечественной продукции на рынке», - считает Балаева.