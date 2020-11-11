Систему обучения госязыку необходимо усовершенствовать – Назарбаев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что систему обучения государственному языку следует усовершенствовать и создать такие условия, чтобы выпускники школ владели им в совершенстве.

«Казахский язык имеет потенциал для того, чтобы стать объединяющим фактором, еще более укрепить единство народа нашей страны. Чтобы он стал языком межэтнического общения, необходимо последовательное расширение круга, увеличение числа изучающих его людей», - сказал Назарбаев на заседании совета Ассамблеи народа Казахстана в среду.

По его словам, в стране действует 90 центров бесплатного обучения казахскому языку.

«Их эффективность, мягко говоря, вызывает справедливые вопросы. Министерству культуры и спорта, министерству образования и науки необходимо максимально повысить эффективность системы овладения государственным языком. Мы должны создать условия, когда каждый ребенок после школы будет владеть государственным языком: читать, писать и говорить. Это дает им возможность работать во всех сферах государственной службы, экономики и так далее», - сказал Назарбаев.