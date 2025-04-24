Никто не имеет права навязывать казахстанцам, на каком языке им говорить – Токаев

В Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить, как в личном общении, так и в публичных выступлениях. И любые провокации на эту тему будут пресекать, заявил в четверг в ходе ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев.

«Само собой разумеется, в Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений. Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону», - заявил Токаев.

Говоря о провокаторах, он отметил, что имеет ввиду не только «доморощенных», но и тех, кто «занимается деструктивной деятельностью из-за рубежа по заказу, на деньги иностранных организаций».

Он напомнил, что год назад на заседании Национального курултая обозначил базовые ценности Казахстана – единство, патриотизм, независимость, согласие.

«С этого все начинается. Хочу еще раз предупредить: те, кто работают на разъединение и раскол общества, будут отвечать по всей строгости закона, понесут неотвратимое наказание. А те граждане, которые работают на единство и согласие, всегда будут в особом почете», - пообещал президент.