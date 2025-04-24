Никто не имеет права навязывать казахстанцам, на каком языке им говорить – Токаев

Президент заявил, что все провокации на эту тему будут пресекаться
Тамара Вааль, Астана, Власть
В Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить, как в личном общении, так и в публичных выступлениях. И любые провокации на эту тему будут пресекать, заявил в четверг в ходе ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев.
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