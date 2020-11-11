Советы АНК должны работать на опережение и не допускать межнациональных конфликтов – Назарбаев

Первый президент Нурсултан Назарбаев заявил, что советы общественного согласия и в целом члены Ассамблеи народа Казахстана должны работать на опережение и не допускать конфликтов между национальностями.

«Вспомним трагедию в Кордайском районе Жамбылской области, которая стала для всех нас серьезным уроком. Нам надо на местах иметь в Ассамблее народа Казахстана молодых подготовленных спикеров, которые на казахском и русском языках смогут говорить с людьми, объяснять государственную политику, а местные советы и советы общественного согласия должны работать на опережение, знать проблему на местах», - сказал Назарбаев на заседании совета Ассамблеи народа Казахстана в среду.

Он заявил, что, если люди проживают компактно, то всем известно, что там происходит.

«Именно заранее улавливать тенденцию и работать, объяснять. Члены Ассамблеи народа Казахстана не являются государственными чиновниками, но совместно работая с местными советами, акиматами, они могут сделать много по работе среди людей разных этнических групп», - считает Назарбаев.

При этом он уверен, что «в Казахстане единицы, которые хотят что-то там сотворить, поссорить».

«Мы их можем знать и совместно с акиматами, советами, правоохранительными органами, Ассамблея, активно участвуя, должна опережать события, вести активную профилактическую деятельность. Может быть, где-то что-то не ладится, оказать помощь, сигнализировать властям, что надо делать, следует укреплять там общественный порядок, повышать уровень правовой культуры. Во всех таких событиях, когда смотришь, в конце концов, определяется криминал. Поэтому никакой политической подоплеки там нет», - сказал первый президент.