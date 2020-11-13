Морозы на всей территории Казахстана прогнозируют синоптики в выходные

На большей части Казахстана 14-16 ноября ожидается снег, а на всей территории температура воздуха понизится, сообщает «Казгидромет».

«Циклон с большим запасом влаги с центром над Екатеринбургом будет определять погоду большей части Казахстана. Пройдут осадки, местами сильные, преимущественно снег, ожидается усиление ветра, в северной половине с метелью», - говорится в прогнозе.

Вместе с тем в тыл циклону на западные регионы страны смещается холодный Северо-западный антициклон – с 15 ноября прогнозируется прекращение осадков. Ожидается постепенное понижение температуры воздуха по всей территории республики, в ночные часы на большей части страны до 10-18 мороза, на юго-западе, юге, юго-востоке и востоке Казахстана до 2-13 мороза.

«В течение периода местами по территории республики ожидается туман, в южной половине – гололед», - отмечают синоптики.