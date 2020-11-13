В Алматы установят еще 362 поста «Сергек»

В Алматы до конца года будет установлено дополнительно 362 поста «Сергек», сообщила пресс-служба департамента полиции города.

«В целях профилактики и снижения ДТП нами совместно с акиматом разработан и дан на утверждение комплексный план по совершенствованию организации дорожного движения и повышению дорожной безопасности в городе Алматы на 2021-2023 годы. Реализация плана позволит увеличить пропускную способность на 25-30%, снизит аварийность на 15-20% и улучшит экологическую ситуацию в городе до 10%. Также в городе установлено 414 постов «Сергек», а это 2 502 камеры. К концу года планируется установить еще 362 аналогичных поста», - сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.

В целом, по данным департамента полиции, по итогам 10 месяцев удалось сократить количество ДТП на 27,8%.