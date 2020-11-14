В Казахстане за сутки подтверждено 704 случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав. Выросло число заболевших в Алматы и столице.

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 248 случаев, в столице – 86, в Алматы – 77, в Костанайской области – 52, в Северо-Казахстанской области – 51, в Павлодарской области – 49, в Западно-Казахстанской области – 35, в Акмолинской области – 35, в Алматинской области – 20, в Карагандинской области – 17, в Атырауской области – 12, в Актюбинской области – 7, в Жамбылской области – 6, в Шымкенте – 5, в Кызылординской области – 2, в Туркестанской области – 1, в Мангистауской области – 1.

Всего в стране с 13 марта подтверждено 119 833 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 109 275 человек, в том числе за последние сутки 317.