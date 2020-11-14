Казахстан ратифицировал соглашение с Беларусью о сотрудничестве в области миграции

Соглашение направлено на пресечение фактов двойного гражданства
Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области миграции», сообщает Акорда.
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