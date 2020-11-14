Скончался актер и режиссер Армен Джигарханян

Как сообщил представитель актера Артур Согомонян, сегодня в 6 утра у Армена Джигарханяна остановилось сердце.

Согомонян рассказал РБК, что в последнее время Джигарханян сильно болел и находился в больнице. Он сообщил, что похороны артиста пройдут 17 ноября.

В октябре 2017 года артист попал в больницу. В следующие два года его неоднократно госпитализировали, долгое время он не появлялся на публике. В 2019 году Армен Джигарханян вернулся к руководству театром. А в июне этого года артист снова был госпитализирован по рекомендациям врачей. Он находился в кардиологическом отделении, некоторое время провел в реанимации. Медики оценивали его состояние как удовлетворительное.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Окончил Ереванский художественно-театральный институт, 10 лет проработал в Ереванском русском драматическом театре им. К.С. Станиславского, где сыграл более 30 ролей. В 1967 году перешел в Московский театр им. Ленинского комсомола, где сыграл в пяти постановках. С 1969 года по 1996 год – один из ведущих артистов Московского академического театра им. В. Маяковского. В 1996 году создал труппу Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

В кино Армен Джигарханян дебютировал в 1960 году в картине «Обвал» Григория Саркисова. Широкую известность актеру принесла роль молодого ученого-физика Артема Манвеляна в фильме Фрунзе Довлатяна «Здравствуй, это я!» (1965). Всего он сыграл более 250 ролей в фильмах, в том числе в «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975), «Собака на сене» (1978), «Место встречи изменить нельзя» (1979). Также озвучивал персонажи мультфильмов, участвовал в дубляже фильмов, создании радиопостановок.

Народный артист СССР (1985), лауреат нескольких театральных и кинематографических премий.