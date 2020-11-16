Должностные лица энергопредприятий в Мангистауской области подозреваются в создании ОПГ и хищениях

Департаментом экономических расследований по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении членов преступной группы в составе руководителей и должностных лиц ряда энергетических предприятий региона. По данным комитета по финансовому мониторингу Минфина, они подозреваются в совершении ряда преступлений в период с марта по октябрь 2019 года.

По версии следствия, ОПГ, используя лиц, обладающих специальными знаниями в области энергетики, на доучетных шинах производили закорачивание напряженческих и токовых цепей учета на подстанциях в Мунайлинском районе и Жанаозене. Пособнические действия оказывал директор ГКП «Мангистауэнерго».

«В отношении сотрудников ТОО «МАЭК-Казатомпром», ГКП «Мангистауэнерго», ГКП «Өзенэнергосервис» и других лиц заведено дело по семи статьям Уголовного кодекса РК и направлено в суд (создание и участие в ОПГ, вымогательство, рейдерство, уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, хищения бюджетных средств в особо крупном размере, легализация имущества, добытого преступным путем и злоупотребления должностными полномочиями). Всего обвиняются девять лиц», - сообщили в комитете.

Ущерб оценивается в 500 млн тенге. Наложен арест на имущество подозреваемых и их банковские счета на сумму более 110 млн тенге.