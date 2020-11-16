В Алматы запустили платформу для обсуждения инициатив горожан по развитию мегаполиса

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о запуске платформы iAzamat для обсуждения инициатив горожан и выработки рекомендаций по развитию мегаполиса, сообщает пресс-служба городского акимата.

«Одной из эффективных коммуникационных площадок для обсуждения инициатив и выработки рекомендаций по развитию мегаполиса станет общегородская платформа iAzamat, бета-версию которой запускаем сегодня. Алматинцы смогут голосовать за городские проекты, поднимать актуальные вопросы, узнавать о городских новинках», - сказал Сагинтаев в ходе ХІІ Гражданского форума «Развитие гражданского общества: новые вызовы и задачи во благо общества и государства».

По его словам, новый интерактивный инструмент расширит участие гражданского общества в процессе управления и принятия решений.

«Каждый из нас сможет стать инициатором новых идей и предложений по улучшению жизни Алматы», - заверил аким.

Сообщается, что на платформе жители могут голосовать за городские проекты, принимать участие в обсуждениях городских инициатив и быть в курсе жизни мегаполиса.

В повестке ХІІ Гражданского форума – взаимодействие местных исполнительных органов с гражданским обществом с целью решения стоящих перед городом задач. В ходе онлайн-сессий пройдет обсуждение вопросов в сфере экологии и цифровизации, здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта.