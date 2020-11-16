В Казахстане построят завод по производству российской вакцины от коронавируса – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции в понедельник заявил, что в Казахстане построят завод по производству российской вакцины.

Токаев отметил, что две отечественные вакцины вошли в число перспективных мировых биопрепаратов и проходят клинические испытания. И сейчас «важнейшая задача правительства – без проволочек запустить в производство отечественную вакцину».

«Предстоит упростить порядок временной регистрации и завершить строительство завода для опытно-промышленного и промышленного производства вакцины», - сказал президент.

«Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект», - добавил он.

Токаев подчеркнул, что «важно продолжить работу по всем направлениям обеспечения биологической безопасности» и поручил до конца работы текущей сессии парламента на рассмотрение депутатов внести проект закона по биобезопасности.