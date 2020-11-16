Токаев заявил о фактах сокрытия случаев заражения коронавирусом в нескольких регионах

В нескольких регионах Казахстана скрывали факты заражения коронавирусной инфекцией и недооценивали ситуацию, заявил в понедельник в ходе совещания по мерам противодействия распространению COVID-19 президент Касым-Жомарт Токаев. В этой связи он поручил министерству здравоохранения совместно с бюро национальной статистики разработать комплексные подходы по формированию, оценке и анализу медицинской статистики.

«В ряде областей выявлены факты сокрытия новых случаев коронавирусной инфекции. Речь идет о Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и других областях. Нужно понимать, что выдача желаемого за действительное – очень опасное явление, так как искажает картину реальных угроз, а также подрывает стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией в масштабе всей страны», - заявил Токаев.

По мнению президента, происходит недооценка текущей ситуации, принимаемые меры «страдают половинчатостью», а эпиднастороженность среди граждан снижается.

«Это уже аксиома, которая касается многих стран мира, где такая тенденция тоже наблюдается. Следует признать, что данная проблема приобрела хронический характер и в нашей системе здравоохранения», - отметил глава государства.

В этой связи он поручил министерству здравоохранения совместно с бюро национальной статистики разработать комплексные подходы по формированию, оценке и анализу медицинской статистики, а также обеспечить режим полной готовности всех организаций здравоохранения, в том числе, и военной медицины, которая «должна быть готова к оперативному развертыванию сил и средств для борьбы с инфекцией».

Токаев подчеркнул, что максимально точный учет инфицированных – абсолютное требование в борьбе с вирусом.