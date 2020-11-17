Продлен запрет на въезд в Костанай, также запрещен въезд в Рудный

Согласно документу, сохраняется ограничение на передвижение жителей по территории населенных пунктов с 22:00 до 06:00, запрещена работа пассажирского междугороднего общественного транспорта (автобусы, микроавтобусы, такси), городской общественный транспорт будет работать в будние дни с 06:00 до 21:00, с приостановлением в выходные и праздничные дни, за исключением общественного транспорта в г.Рудный для перевозки работников АО «ССГПО» с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 01:00. Запрещается работа такси с 22:00 до 06:00.

Вместе с тем сохраняется запрет на въезд и выезд граждан с территории области и на территорию городов Костанай и Рудный. При этом разрешается передвижение жителей области из одного района/города в другой, за исключением поездок в областной центр и Рудный.

Через блокпосты беспрепятственно можно проезжать только на работу и обратно при наличии справки от работодателя; лицам по медицинским показаниям; транзитным пассажирам и перевозчикам грузов; вахтовым работникам; лицам, задействованным в проведении природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, дорожно-ремонтных работ, аварийных служб; поставщикам товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твердого, жидкого топлива и ГСМ и т.д.; лицам, возвращающимся к месту постоянного проживания и жителям области (членов одной семьи) для посещения дач при предоставлении правоустанавливающих документов.

Торговые дома, торгово-развлекательные центры, торговые комплексы, непродовольственные магазины будут работать с 10:00 до 20:00 при заполняемости не более 30%. Работа объектов по продаже запчастей для автомобилей и сельскохозяйственной техники, объектов непродовольственной торговли площадью более 2 тыс. кв. м, торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек, находящихся в них, в выходные и праздничные дни приостанавливается.

Также разрешена работа общественных бань, саун без работы бассейнов (с одновременным присутствием не более 30% посетителей от проектной вместимости) – в будние дни с 9:00 до 19:00 (строго по предварительной записи), в выходные дни их деятельность приостанавливается.

Объекты общественного питания будут работать, при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей, в будние дни с 08:00 до 21:00, на вынос и доставку – до 22:00, в выходные и праздничные разрешается только на вынос и доставку без ограничений по времени.

Для объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, шиномонтажные мастерские, ремонт автомобилей, бытовой техники, ателье и другие) устанавливается режим работы с 9:00 до 21:00.

Запрещается работа детских секций, кружков, факультативов, крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры и другие), бассейнов.

Приостанавливается оказание работа санаториев, баз отдыха, плановых скринингов и профилактических осмотров в организациях ПМСП, за исключением профилактических прививок, а работа объектов медико-социальной сферы переводится в режим карантина.

Ранее ужесточение карантинных мер в регионе ввели с 9 ноября на две недели, в Костанае – карантин с установкой блокпостов по периметру города.