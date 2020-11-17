Казахстан ратифицировал соглашение о судоходстве

Как пояснял ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, соглашением определен срок рассмотрения заявки на транзитный проход – 10 дней. Выдачу разрешения будет осуществлять уполномоченный орган – министерство транспорта РФ.

«Из всех стран-участниц соглашения только Россия имеет внутренние водные пути, по которым возможно транзитное плавание судов. В настоящее время разрешение на транзитный проход выдается правительством Российской Федерации и его получение занимает от 3 до 6 месяцев», - говорил он.

Сегодня грузы из портов на Черном море до казахстанских портов доставляются транзитом через Волго-Донской судоходный канал. И поскольку только казахстанские компании будут иметь возможность упрощенного порядка прохода по внутренним водным путям России, в настоящее время прикаспийские страны, которые не являются членами Евразийского союза, проявляют заинтересованность в задействовании казахстанских перевозчиков для перевозки грузов из портов на Каспии до портов на Черном море. Таким образом, «повышается транзитный потенциал портов Актау и Курык по Транскаспийскому международному транспортному маршруту». Соответственно, с учетом принятия соглашения возможно увеличение к 2025 году перевозок транзитом через водные пути России до 250-300 тыс. тонн грузов в год.

Кроме того, соглашением предусмотрен перевод двусторонних перевозок на уведомительный порядок и предусматривается предоставление сторонами равных условий доступа к услугам портов, а также взаимное признание судовых документов и документов членов экипажей судов. Это позволит упростить прохождение осмотра судов контролирующими органами в портах сторон соглашения.