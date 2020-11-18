В противном случае это спровоцирует рост цен
Сроки реализации сжиженного газа через электронные торги сдвигают на три года

Тамара Вааль, Vласть

Казахстан сдвигает сроки реализации сжиженного нефтяного газа через электронные торговые площадки. Вместо 2020 года они перенесены на конец 2023 года, в противном случае это может спровоцировать резкий рост цен, заявила в среду в ходе пленарного заседания мажилиса председатель агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова.

«Учитывая ситуацию, сложившуюся на рынке сжиженного нефтяного газа, в связи с последствиями пандемии коронавируса, министерство энергетики полагает, что полный перевод реализации сжиженного нефтяного газа на электронные торговые площадки до 1 января 2021 года является преждевременным и вызовет резкие скачки цен на газ», - сказала Жаилганова, представляя депутатам в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий».

В этой связи новым законопроектом предполагается продление сроков полного выхода реализации сжиженного нефтяного газа на электронные площадки до конца 2023 года вместо предусмотренного в действующем законодательстве срока до конца 2020 года.

«Потому что резкий переход к торгам по рыночным ценам может привести к значительному росту цен на сжиженный нефтяной газ для конечных потребителей», - еще раз подчеркнула председатель агентства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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