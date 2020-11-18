Подход к разработке и принятию законопроектов изменят в Казахстане

Казахстан меняет процедуры разработки, проведения общественных слушаний и принятия законов. Соответствующий документ в первом чтении в среду одобрил мажилис.

«Предусматривается внедрение новых стадий законотворческой деятельности, соответствующих концепции «Слышащее государство». В частности, органы-разработчики разрабатывают консультативный документ регуляторной политики. В этом документе рассматриваются проблемы и возможные решения. Этот документ будет обсуждаться с целевыми группами. По итогам обсуждения будет сформирован проект концепции проекта закона. Это официальное заявление регулирующего органа, в котором указаны конкретные предложения», - рассказал министр юстиции Марат Бекетаев.

Также правительство намерено расширить способы публичного обсуждения законопроектов. Если по действующим нормам обязательное обсуждение происходит после публикации на интернет-портале, то в будущем планируется проводить слушания с привлечением СМИ. А по социально значимым законопроектам – созывать публичные дебаты.

«С целью заблаговременной подготовки граждан к новому регулированию каждый законопроект и принятый закон будет сопровождаться программой информационного сопровождения и разъяснения», - заверил министр юстиции.

Для повышения качества научной правовой экспертизы законопроектов предлагается привлекать не только одну организацию, как это делается сейчас, а всех научных экспертов в стране, обладающих соответствующими знаниями. Координировать данную работу будет институт законодательства и правовой информации.

Документы, которые накладывают дополнительные обязанности на граждан и бизнес, будут в обязательном порядке иметь «переходный период».

«Нормы, устанавливающие новые обязанности, будут вводиться по мере готовности населения и бизнеса, но не ранее шестидесятидневного срока со дня принятия», - подчеркнул Бекетаев.

Вместе с тем государственные органы, разработавшие закон, обязаны будут проводить оценку эффективности документов, после того, как они будут приняты. Для оценки эффективности принятого закона орган-разработчик будет готовить отчет и приводить сравнительные результаты нового регулирования.