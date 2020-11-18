Реестр адвокатов создадут в Казахстане

В Казахстане намерены упразднить юридические консультации, создать реестр адвокатов, чтобы граждане смогли видеть их профессиональные навыки, а также исключить участие в процессе защитников, адвокатский статус которых прекращен. Такие нормы содержит проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи», который в среду в первом чтении в ходе пленарного заседания одобрил мажилис.

«Предлагается наделить Республиканскую коллегию адвокатов компетенцией по ведению республиканского реестра адвокатов для возможности реального выбора гражданами представителей адвокатского сообщества с учетом их профессиональных характеристик», - сказала депутат мажилиса Светлана Бычкова.

При этом в заключении профильного комитета отмечается, что это также позволит исключить случаи участия в судопроизводстве лиц, адвокатский статус которых прекращен.

Также депутаты предлагают упразднить юридические консультации. Это, по их мнению, будет способствовать оптимизации расходов коллегии адвокатов и позволит создать эффективную конкурентную среду на рынке оказания квалифицированной помощи адвокатами.

«В целях реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» предлагается автоматизировать порядок назначения адвокатов в рамках оказания гарантированной государством юридической помощи. Участие защитника будет обеспечиваться соответствующим органом путем направления постановления в коллегию адвокатов в форме электронного документа через единую информационную систему юридической помощи либо на бумажном носителе», - также отметила Бычкова.

Кроме того, законопроектом предлагается закрепить нормы о получении адвокатами информации непосредственно из единой информационной нотариальной системы, национального реестра идентификационных номеров в рамках конкретного дела.

Вместе с тем для оперативности принятия решений по актуальным вопросам адвокатского сообщества, парламентарии приняли решение расширить полномочия президиума Республиканской коллегии адвокатов, в том числе за счет сокращения исключительной компетенции республиканской конференции в части принятия ряда локальных актов.