Охранные организации в Казахстане разделят на два вида деятельности

К охранным фирмам, работающим на опасных производственных объектах и в местах массового скопления людей, государство будет предъявлять особые требования, и им придется получать дополнительные лицензии, а также иметь другую материальную оснащенность. Такие нормы содержатся в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охранной деятельности», который в среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил во втором чтении.

Для повышения качества предоставляемых охранных услуг и обеспечения надежной охраны важных объектов и объектов, уязвимых в террористическом отношении, депутатами внесена поправка в закон «О разрешениях и уведомлениях». К опасным производственным объектам, объектам жизнеобеспечения, гидротехническим сооружениям, объектам массового скопления людей, таким как, объекты образования, крупные торговые центры, административные здания, депутаты предложили допускать охранные организации, которые будут соответствовать повышенным требованиям. В частности, такие охранные организации должны будут иметь высокую материальную оснащенность, мобильные группы реагирования, центральный пульт управления и опытный персонал.

«В этой связи лицензия на занятие охранной деятельностью будет иметь два подвида. Первый подвид будет давать право на охрану только объектов, не относящихся к объектам, уязвимым в террористическом отношении. Второй подвид – на все виды охранных услуг, в том числе на охрану объектов, уязвимых в террористическом отношении. Таким образом, лицензионный отбор будет осуществляться по объектному принципу», - сказал депутат мажилиса

Арман Кожахметов.

Депутат подчеркнул, что такое разделение требований к охране объектов повысит безопасность граждан Казахстана.