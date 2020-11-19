202 случая коронавирусной пневмонии зарегистрировано за сутки в Казахстане

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зафиксировано 202 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода, 95 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано 40 690 случаев коронавирусной пневмонии, скончались 423 человека, выздоровели – 29 814.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 5 человек, а всего с начала пандемии – 1 964.

9 961 человек продолжает получать лечение от коронавируса, в том числе 464 ребенка. В стационарах находятся 2 992 пациента, 228 человек в тяжелом состоянии, 22 – в крайне тяжелом, 23 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии в стране достигло 163 787.