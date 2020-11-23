Разрешение на вырубку деревьев возле магазина Sulpak не выдавалось – акимат

Управление зеленой экономики города Алматы не выдавало разрешения на снос деревьев по северной стороне улицы Толе би между улицами Жарокова и Ауэзова, рядом с филиалом Sulpak, сообщили Vласти в пресс-службе ведомства в понедельник.

«По данному адресу Управлением зеленой экономики Алматы разрешение на вырубку деревьев не выдавалось, – указано в сообщении пресс-службы. – Сотрудники управления работают на месте с представителями районного акимата и ДП г. Алматы для определения точного породного состава вырубленных деревьев и правонарушителя».

Ранее в воскресенье в соцсетях появились фотографии спиленных деревьев по адресу Толе би, 187. Жители района сообщали в соцсетях, что вырубка произошла в ночное время. Позднее акимат Алмалинского района подтвердил снос зеленых насаждений.

«В ходе визуального осмотра установлено, что по вышеуказанному адресу с северо - западной стороны имеются пни (свежеспиленные) в количестве 11 штук. По предварительным данным произведён снос деревьев в количестве 9 штук лиственных пород (дуб), 2 дерева лиственной породы (карагаш)», – указало ведомство в комментарии на странице управления зеленой экономики. В акимате также добавили, что для уточнения породы деревьев назначена лесопатологическая экспертиза, ее проведут специалисты «ECO ALMATY».

В ведомстве сообщили, что сейчас «собирается материал для принятия процессуального решения», а также определяется сумма нанесенного ущерба.

В компании Sulpak корреспондента Vласти попросили связаться с пресс-службой по электронной почте. Ответа на обращение пока не поступило.

Позже на своей странице в Facebook Sulpak сообщил, что территория, на которой произошел снос деревьев не находится в собственности компании и «мы также, как и вы, считаем действия данных лиц противоправными. Мы тут же обратились в правоохранительные органы, от которых нам стало известно, что заявление по данному случаю уже подано и ведется разбирательство.

Нас уверили, что результаты будут представлены в ближайшее время. Мы рассчитываем на оперативное расследование, готовы оказывать соответствующим органам всестороннюю поддержку и открыты для сотрудничества. Просим воздержаться от скоропалительных выводов и необоснованных обвинений в наш адрес».