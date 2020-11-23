ARTиШОК проведет STUDENT WEEKEND

STUDENT WEEKEND откроется 26 ноября на Малой сцене показом спектакля «Рудимент» режиссера Марупа Зурдинова. 27 ноября на Малой сцене состоится показ спектакля «Другие» режиссера Айганым Рамазан по пьесе Жан Поль Сартра «За закрытыми дверями». Три человека встречаются в одной комнате. В течение разговора они понимают, что уже умерли и оказались в аду. Все, что им остаётся – общение, которое с каждым словом все напряженнее.

28 ноября на Большой сцене пройдет музыкальный концерт «Никому ненужный русский». В рамках этого концерта артишоковцы пробуют изобретать будущее. Например, что будет с языком, на котором мы сейчас с вами говорим через сто лет? 2120 год, Большая сцена театра ARTиШОК, концерт русских народных и фольклорных песен совместно с музыкантами альтернатив-фольк группы STEPPE SONS. 29 ноября на Большой сцене состоится показ лекции-перфоманса «Этика Станиславского».

«Когда в прошлом сезоне мы решили делать театральные уикенды, для нас одним из важных факторов была регулярность, театр планировал проводить такие выходные раз в три месяца, — говорит Анастасия Тарасова, директор театра ARTиШОК. — Потом в планы, безусловно, вмешалась пандемия. Сейчас, когда все начинают адаптироваться к новым условиям, мы хотим держать свое слово и продолжать делать проект. И если пока нет возможности приглашать театры из других стран, мы решили сделать акцент на собственный, внутренний ресурс. Тем более, что у нас формируется новое поколение актеров и режиссеров, наши студенты - отсюда и название STUDENT WEEKEND, и когда, если не в кризис нужно брать ситуацию вверх и реализовывать свои самые смелые идеи».