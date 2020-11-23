​Пять регионов Казахстана находятся в «красной зоне» по уровню заболеваемости коронавирусом

Пять регионов Казахстана вошли в «красную зону» из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. Это Павлодарская, Костанайская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. В желтой зоне находятся только два региона: столица и Западно-Казахстанская область, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется практически во всех регионах Казахстана, говорится в сообщении по итогам селекторного заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения Covid-19. Показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,07. Заполняемость инфекционных коек к сегодняшнему дню составляет 22%, реанимационных — 17%.

Премьер-министр Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения, Мининдустрии и акиматам обеспечить 100% готовность больниц и госпиталей на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. Министерствам внутренних дел, труда, образования и обороны совместно с акиматами было поручено усилить контроль за соблюдением профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Вместе с тем министерство здравоохранения и акиматы должны принять меры по повышению достоверности (ретестированию) лабораторных исследований на коронавирус. Для обеспечения прозрачности исследований до 1 декабря будет завершена интеграция лабораторий с единой информационной системой.

Минздраву также поручено в недельный срок изменить порядок регулирования цен на препараты, использующиеся при лечении Covid-19, чтобы поддерживать их на приемлемом уровне. Агентству по защите и развитию конкуренции поручено анализировать цены на зарубежных фармацевтических рынках для предотвращения случаев их завышения в Казахстане.