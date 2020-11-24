678 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 678 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, которые были подтверждены тестами, сообщает Минздрав.

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 154 новых случая, в Павлодарской области – 108, в Северо-Казахстанской области – 105, в Костанайской области – 70, в Акмолинской области – 68, в Алматы – 46, в Западно-Казахстанской области – 33, в столице – 25, в Алматинской области – 20, в Карагандинской области – 15, в Жамбылской области – 14, в Атырауской области – 11, в Актюбинской области – 8, в Шымкенте – 1.

В Мангистауской, Туркестанской и Кызылординской областях не зафиксировано ни одного случая.

Всего в стране с 13 марта подтверждено тестами 126 860 случаев заражения коронавирусом. С 1 августа Минздрав также ведет отдельно учет случаев коронавирусной пневмонии – к началу этой недели было зарегистрировано 41 203 случая . Несмотря на обещание объединить эту статистику, Минздрав этого так и не сделал.