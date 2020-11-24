​Трамп дал согласие на передачу полномочий президента США Байдену

После нескольких недель сопротивления президент США Дональд Трамп в понедельник разрешил чиновникам приступить к транзиту, в результате которого Белый дом возглавит Джо Байден. Трамп предоставил избранному президенту доступ к брифингам и финансированию, хотя и пообещал продолжить бороться за достоверные результаты выборов, сообщает Reuters.

После окончания выборов 3 ноября Трамп без представления доказательств заявил о широкомасштабной фальсификации их результатов. С того момента он отказывался признавать победу Байдена, однако выступление Трампа в понедельник было похоже на признание поражения.

Юридические попытки кампании Трампа отменить выборы почти полностью потерпели неудачу в ключевых штатах, и все большее число влиятельных республиканцев, руководителей предприятий и экспертов по национальной безопасности призывают президента начать переходный период. Байден получил 306 голосов выборщиков − больше 270, необходимых для победы, − против 232 у Трампа. Байден также лидирует с перевесом в более чем 6 млн. голосов в общенациональном народном голосовании.

В понедельник Управление общих служб − федеральное агентство, которое должно подписать заявление о смене президента, сообщило Байдену, что он может официально начать процесс передачи полномочий. Глава управления Эмили Мерфи отметила в письме, что Байден получит доступ к ресурсам, в которых ему было отказано из-за юридических проблем, которые могли отменить его победу.

Это заявление было сделано вскоре после того, как официальные лица Мичигана признали Байдена победителем в своем штате. После этого успех Трампа в его попытках оспорить результаты выборов стал казаться еще мене вероятным.