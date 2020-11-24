От коронавируса и пневмонии за прошедший день скончались 7 человек
​За сутки установлено 20 случаев пневмонии с признаками COVID-19
Фото пресс-службы Минздрава

По данным Минздрава за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 20 новых случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, 30 человек выздоровели.

Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 11 218 человека. В стационарах находится 3 289 пациент, на амбулаторном уровне – 7 929 человек. 211 человек находятся в тяжелом состоянии, 28 – крайней тяжелом, 24 - на аппаратах ИВЛ.

Всего с 1 августа, когда Казахстан начал регистрировать случаи коронавирусной пневмонии, количество заболевших составило 41 223 человек, умерло 428, выздоровело – 30 116.

Всего в стране с 13 марта подтверждено 168 083 случая заражения коронавирусом и коронавирусной пневмонией. Несмотря на обещание объединить статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией и пневмонией с признаками COVID-19, Минздрав этого так и не сделал.

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