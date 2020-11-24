Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заявили о ее 95%-ной эффективности

Второй промежуточный анализ данных клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» показал, что эффективность препарата превышает 95% на 42-й день после первого введения препарата при условия получения пациентом второй дозы, сообщает «Новая газета» со ссылкой на Центр Гамалеи, который разрабатывает вакцину и информирует о последних данных исследования.

«Предварительные данные о добровольцах на 42-й день после первой дозы (эквивалент 21-го дня после второй дозы), когда у них уже сформировался стабильный иммунный ответ, указывают на эффективность вакцины выше 95%», — уверяют производители вакцины.

При этом эффективность вакцины составила 91,4% на основании анализа данных, полученных через 28 дней после введения первой дозы препарата.

В рамках исследования не было выявлено никаких неожиданных нежелательных явлений, заявили разработчики вакцины. «У некоторых из вакцинированных были краткосрочные незначительные побочные эффекты, такие как боль в месте инъекции и симптомы гриппа, включая лихорадку, слабость, утомляемость и головную боль», — уверили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Сообщается, что сейчас в двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом клиническом пострегистрационном исследовании вакцины в России принимают участие 40 тыс. добровольцев, из которых более 22 тыс. были вакцинированы первой дозой и более 19 тыс. — первой и второй дозами. Клинические испытания третьей фазы продолжаются в Беларуси, ОАЭ, Венесуэле и других странах.

«Спутник V», созданная центром им. Гамалеи и Минобороны, стала первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот.

К этому моменту четыре разработчика вакцин от коронавируса представили предварительные данные о ее эффективности – они колеблются от 70% у вакцины, которую разрабатывают британская компания AstraZeneca и Оксфордский университет до 94,5% у вакцины, произведенной компанией Moderna.