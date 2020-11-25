Второй день подряд больше сотни заболевших выявлено сразу в трех регионах
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Еще 720 случаев коронавируса выявили в Казахстане
Фото Дулата Есназара

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 720 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, которые были подтверждены пцр-тестами, сообщает Минздрав.

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 160 новых случая, в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях – по 112, в Акмолинской области – 69, в Костанайской области – 66, в столице – 50, в Алматы – 43, в Западно-Казахстанской области – 29, в Алматинской области – 22, в Карагандинской области – 18, в Жамбылской области – 14, в Атырауской области – 8, в Актюбинской области – 6, в Туркестанской области – 5, в Шымкенте – 3, в Мангистауской области – 2, в Кызылординской области - 1.

Всего в стране с 13 марта подтверждено тестами 127 580 случаев заражения коронавирусом. С 1 августа Минздрав также ведет отдельно учет случаев коронавирусной пневмонии – ко вторнику было зарегистрировано 41 223 случая. Несмотря на обещание объединить эту статистику, Минздрав этого так и не сделал.

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