​«Нур Отан» обещает дополнительную поддержку гражданам с инвалидностью I группы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, анонсируя предвыборную платформу партии «Нур Отан» во время ее съезда, пообещал дополнительную поддержку гражданам с инвалидностью I группы. Она предполагает 1,4-кратное увеличение пособия, содействие занятости и создание возможностей для образования.

«Дополнительная социальная поддержка предоставляется всем гражданам с ограниченными возможностями 1 группы, нуждающимся в постоянном уходе и не пользующимся услугами индивидуального помощника. В связи с этим специальное пособие составит до 1,4-кратного размера прожиточного минимума. В течение ближайших пяти лет мы обеспечим людей, нуждающихся в особом уходе, специальными техническими средствами. Также им будет предоставлен полный комплекс реабилитационно-оздоровительных услуг», - заявил Токаев.

Однако самым важным в поддержке этой социальной группы станет создание возможностей для заработка, и государство принимает для этого «конкретные меры». К 2025 году меры содействия занятости должны охватить 30% граждан с ограниченными возможностями. Вместе с тем эта категория населения должна иметь условия для получения образования.

Для этого в течение 5 лет колледжи и высшие учебные заведения будут полностью охвачены инклюзивной образовательной программой. Поэтапно она будет внедрена в 70% дошкольных учреждений и школ.