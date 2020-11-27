​Треть налоговых поступлений в госбюджет Казахстана обеспечивают 30 иностранных компаний

По итогам 10 месяцев объем налоговых поступлений в бюджет составил 6,4 трлн тенге. Треть этих выплат произвели 30 крупнейших иностранных компаний. Почти половина из них – предприятия нефтегазового сектора, на долю которых приходится 1,6 трлн тенге налоговых выплат, говорится в исследовании ресурса finreview.info .

На начало января в стране функционировали свыше 22 тыс. иностранных компаний. В сравнении с прошлым годом их количество возросло на 11,2%. При этом практически все компании (97,4%) зарегистрированы в форме малых предприятий.

Иностранные компании чаще всего задействованы в оптовой и розничной торговле — в этом сегменте функционирует 8,7 тыс. предприятий. Вторым по популярности является строительный сектор − в нем работают 2,3 тыс. компаний, а третьим – сфера профессиональной, научной и технической деятельности с 1,7 тыс. действующих предприятий.

Однако немногочисленная группа нефтяных предприятий дает 74% всех поступлений (1,6 трлн тенге). За нефтяным сектором идут компании табачной отрасли, где функционируют три крупнейших иностранных игрока — Джей Ти Ай Казахстан, Филип Моррис Казахстан и Бритиш Американ Тобакко Казахстан Трейдинг. Ими выплачено 240,2 млрд тенге налогов. За табачной отраслью следует металлургическая: их налоговые отчисления в совокупности составили 161,5 млрд тенге.

Среди 30 крупнейших иностранных налогоплательщиков, около 37% внесенных этой группой налогов выплатило совместное предприятие, занимающимся разработкой, добычей и сбытом нефти и газа «Тенгизшевройл». Учредителями компании выступают Chevron (США), владеющий 50% акций, ExxonMobil (США) являющийся держателем 25% акций, «КазМунайГаз» (Казахстан), который обладает 20% акций и LukArco (Россия) с 5% акций. За 10 месяцев «Тенгизшевройл» уплатил 832,1 млрд тенге налогов.

На втором месте расположился консорциум «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.». 29,25% доли консорциума принадлежит Royal Dutch Shell plc (Нидерланды, Великобритания), 29,25% – Eni (Италия), 18% – Chevron (США), 13,5% – «Лукойл» (Россия), 10% – «КазМунайГаз». С начала года «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» выплатил 398,5 млрд тенге налогов.

Замыкает тройку лидеров — ТОО «Казцинк», 70% акций которого принадлежат предприятию Glencore International (Швейцария), а 30% — «Тау-Кен Самрук». «Казцинк» пополнил государственный бюджет на 109,3 млрд тенге налогов.