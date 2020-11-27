В регионах занижали статистику по COVID-19

В регионах, которые проверили представители министерства здравоохранения, статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией занижали до 300 случаев, сообщила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.

Есмагамбетова уточнила, что расхождение в статистике произошло в Костанайской (неучтены были 50 случаев), Восточно-Казахстанской (около 300), Павлодарской (59), Северо-Казахстанской (около 200) и Акмолинской (100) областях. В ряде регионов еще ведутся проверки.

«Расхождения составляли от 50 до 200-300 случаев, в регионах, где были проведены проверки», - сообщила Есмагамбетова.

При этом, представители Минздрава не стали уточнять конкретно, в каком регионе сколько случаев было зафиксировано. Глава ведомства Алексей Цой объяснил лишь причины, по которым это произошло.

«Одна из ключевых причин - отсутствие полной интеграции лабораторий. Охват увеличился на 30 процентов, все больше лабораторий в информационной сети. Также были поздние извещения от медицинских организаций, что такие случаи коронавирусной инфекции были обнаружены. Все проанализировали, были дисциплинарные взыскания. Вопрос на особом контроле», - заключил он.