164 случая коронавирусной пневмонии выявили в Казахстане за сутки

По данным Минздрава за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 164 новых случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, 72 человека выздоровели. От последствий коронавируса и пневмонии за минувшие сутки скончались 8 человек.

Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 12 651 человек. В стационарах находится 3 392 пациента, на амбулаторном уровне – 9 259 человек. 214 человек находятся в тяжелом состоянии, 32 – крайне тяжелом, еще 32 - на аппаратах ИВЛ.

Всего с 1 августа, когда Казахстан начал регистрировать случаи коронавирусной пневмонии, количество заболевших составило 42 104 человека, умерло 443, выздоровело – 30 494.

Всего в стране с 13 марта подтверждено 172 969 случаев заражения коронавирусом и коронавирусной пневмонией. Несмотря на обещание объединить статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией и пневмонией с признаками COVID-19, Минздрав этого так и не сделал.