Вновь почти 800 случаев коронавируса выявили в Казахстане

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 125 случаев, в Павлодарской — 121, в Северо-Казахстанской — 108, в Акмолинской — 91, в Костанайской — 87, в Алматы – 70, в столице — 54, в Западно-Казахстанской — 44, в Алматинской — 32, в Карагандинской — 25, в Атырауской — 17, в Жамбылской — 11, в Шымкенте — 4, в Актюбинской — 3, в Туркестанской и Мангистауской областях — по одному случаю.

Не зарегистрировано заболевших в Кызылординской области.

Всего с начала пандемии в стране тестами подтверждено 131 659 случаев. Эта цифра не включает заболевших коронавирусной пневмонией – до 1 августа их не учитывали вовсе, а с того времени ведут учет отдельно. Статистику по коронавирусу и пневмонии не объединили, несмотря на заявления Минздрава о том, что это будет сделано.