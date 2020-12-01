Еще 689 случаев коронавируса выявили в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане ПЦР-тестами подтверждено 689 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав. Впервые за последние несколько недель Восточно-Казахстанская область не находится на первом месте по приросту новых заболевших.

В Северо-Казахстанской области зарегистрировано 110 новых случаев, в Павлодарской — 94, в Акмолинской — 90, в Костанайской — 88, в Восточно-Казахстанской – 73, в Алматы – 52, в столице — 40, в Западно-Казахстанской — 39, в Алматинской — 34, в Карагандинской — 21, в Атырауской — 19, в Жамбылской — 15, в Туркестанской – 5, в Актюбинской – 4, в Кызылординской – 3, в Шымкенте — 2.

Не зарегистрировано заболевших в Мангистауской области.

Всего с начала пандемии в стране тестами подтверждено 132 348 случаев. Эта цифра не включает заболевших коронавирусной пневмонией – до 1 августа их не учитывали вовсе, а с того времени ведут учет отдельно. Статистику по коронавирусу и пневмонии не объединили, несмотря на заявления Минздрава о том, что это будет сделано.