От коронавируса и пневмонии скончались 9 человек
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232 случая коронавирусной пневмонии зарегистрировано за сутки в Казахстане
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АКИМАТА АЛМАТЫ

За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировано 232 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 119 человек выздоровели, сообщает Минздрав.

Общее число случаев коронавирусной пневмонии в стране с 1 августа достигло 42 447, скончались 444 человека, выздоровели – 30 681.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 8 человек, а всего с начала пандемии – 2 049. Продолжают получать лечение 13 707 человек, среди них 967 детей. В стационарах находятся 3 492 пациента, на амбулаторном уровне – 10 215 человек. 223 человека в тяжелом состоянии, 32 – в крайне тяжелом, 30 – на аппаратах ИВЛ.

Всего в стране зарегистрировано 175 565 случаев коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками COVID-19.

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