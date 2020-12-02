Единый электронный архив нотариальных документов создадут в Казахстане

Казахстанские нотариусы обязаны будут сохранять сведения о сделках в тайне, а хранить документы в электронном архиве, который планируется создать в стране. Такие нормы заложены в проекте закона «О нотариате», который в среду в ходе пленарного заседания мажилиса одобрил мажилис.

«Законопроектом закрепляются нормы, регулирующие работу единой нотариальной информационной системы. Предлагается создание централизованной электронной системы репозитория и электронного архива для хранения и учета нотариальных документов, что позволит повысить эффективность нотариальных услуг», - рассказала депутат Балаим Кесебаева.

Таким образом, нотариусы получат право совершать сделки в электронной форме и подписывать их электронной цифровой подписью. А использовать для этого можно будет удостоверение личности в цифровом формате.

Кроме того, законопроектом вводится понятие нотариальной тайны.

«Закрепление состава сведений, составляющих тайну совершения нотариальных действий, правовые, организационные и технические меры по защите этих сведений позволят обеспечить информационную безопасность как гражданина, так и нотариата как института, нацеленного на обеспечение гражданских прав физических и юридических лиц», - считает депутат.

Еще два блока поправок касаются регламентации органов управления нотариатом на местном и на республиканском уровнях и закрепляют создание дисциплинарной комиссии республиканской нотариальной палаты.