Казахстан настроен провести прозрачные и справедливые выборы – Токаев

Казахстан настроен провести прозрачные и справедливые выборы 10 января 2021 года и надеется на присутствие наблюдателей из стран СНГ и ОДКБ, заявил в среду в ходе сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности Касым-Жомарт Токаев.

«На 10 января 2021 года назначены выборы депутатов нижней палаты парламента и местных представительных органов. Выборы состоятся в конституционные сроки. (…) Мы настроены провести прозрачные и справедливые выборы. Надеемся, на поддержку наших партнеров, ожидаем наблюдателей от ваших государств, а также по линии парламентских ассамблей СНГ и, конечно же, ОДКБ», - сказал Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что всем политическим силам страны было предоставлено достаточно времени на подготовку.

В свою очередь президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность, что это событие своего внутриполитического календаря Казахстан пройдет достойно.

«Уверен, что еще до этого события внутриполитического неоднократно с вами переговорим по всем вопросам, которые представляют интерес не только в рамках нашей организации, но и двустороннем плане», - отметил Путин.