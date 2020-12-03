Поправки по преобразованию городов в села принял парламент

Правительство Казахстана сможет вносить президенту представление о преобразовании городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты. Соответствующая норма заложена в законе «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», который в четверг в ходе пленарного заседания принял сенат.

«Согласно действующему закону к городам районного значения относятся населенные пункты с численностью населения не менее 10 тыс. человек. В настоящее время 13 из 48 городов районного значения по численности населения не соответствуют статусу города, то есть в связи с малой численностью населения в этих городах районного значения возникла необходимость изменения их статуса», - объяснил сенатор Нурлан Бекназаров.

Однако действующим законодательством не предусмотрена норма по изменению статуса города районного значения в категорию села. В связи с чем депутаты внесли поправки, определяющие компетенцию госорганов по преобразованию городов районного значения в иные населенные пункты.

В частности, аким города районного значения наделяется полномочием по внесению в районные представительные исполнительные органы предложения об отнесении города районного значения к категории поселка и села; областные представительные и исполнительные органы смогут вносить предложения в правительство о преобразовании городов областного и районного значения в иные населенные пункты. В свою очередь правительство сможет вносить президенту представления о преобразовании городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты, а президент – принимать соответствующие решения.

«Одним из рациональных моментов внесенной поправки является то, что в случае изменения статуса города из сельского поселения, проживающие там граждане получат государственную социальную поддержку, предусмотренную законодательством для сельских жителей. Так, к заработной плате работников сферы здравоохранения, образования, спорта, культуры, социального обеспечения по решениям местных представительных органов прибавляется не менее 25% надбавок», - подчеркнул депутат.

Кроме того, по его словам, жители смогут воспользоваться рядом льгот, касающихся коммунальных платежей, служебного жилья, получения профессионального образования по программе «С дипломом в село», «Еңбек», поддержки и развития предпринимательства в сельской местности.