До 40% будут снижены цены на антиковидные препараты в Казахстане

Агентство по защите и развитию конкуренции сообщило, что в ближайшее время цены на антиковидные препараты в Казахстане будут существенно снижены. Напомним, что такое поручение давал президент Касым-Жомарт Токаев.

«В ближайшее время будут приняты кардинальные меры для снижения цен на антиковидные препараты: пересмотрены предельные цены в части исключения маркетинговых затрат, а это до -30% от зарегистрированной цены производителя (!), снижены оптовые наценки (еще -10%). Эти предложения, озвученные председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Сериком Жумангариным на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции 23 ноября этого года, были поддержаны премьер-министром Аскаром Маминым», - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Как отметил глава агентства Серик Жумангарин, переговоры с дистрибьютерами-импортерами по снижению цен «не были гладкими».

«Первый раунд прошел безрезультатно. Поставщики лекарств предлагали смешные проценты снижения, от 1,8 и немногим выше. Но мы настояли на исключении маркетинговых затрат. Вступление в силу поручения правительства по снижению цен ожидаем в ближайшее время», - сообщил он.

Как напомнили в ведомстве, в начале ноября по итогам открытых обсуждений были снижены цены на ПЦР-тесты с 18 тыс. до 9 тыс. тенге и на медицинские маски в среднем c 60 до 26 тенге.