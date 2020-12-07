Ранее в списке было 125 человек
113 кандидатов в мажилис от Народной партии Казахстана зарегистрировал ЦИК
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Центральная избирательная комиссия в понедельник зарегистрировала партийный список кандидатов в мажилис от Народной партии Казахстана. В него вошли 113 человек.

«Народной партией Казахстана был представлен партийный список из 114 человек. При этом в Центральную избирательную комиссию поступило заявление гражданина Кайржанова Г.К. об отзыве своей кандидатуры из партийного списка», - сообщил член Центризбиркома Асылбек Смагулов.

Таким образом, в партийном списке Народной партии Казахстана представлены 113 человек, из которых 41 человек – это женщины и лица, не достигшие двадцатидевятилетнего возраста, что составляет 36,2% от общего числа включенных в список.

Отметим, что ранее на съезде партия включила в свои партийные списки 125 человек, однако 12 человек позже отказались от участия в выборах.

«В Центральную избирательную комиссию был подан список из 114 кандидатов. По 11-ти кандидатам не было согласия на выдвижение согласного данного списка. Один кандидат дополнительно внес заявление об отзыве своих документов. Поэтому в нашем списке указанное количество кандидатов зарегистрировано от данной партии. За большими подробностями, касательно деталей, фамилий, полагаю целесообразным обратиться в саму партию, касательно причин», - уточнила член ЦИК Анастасия Щегорцова.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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