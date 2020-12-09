Международный центр сближения культур под эгидой ЮНЕСКО создадут в Алматы

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО (категория 2)». Данный центр будет находиться в Алматы на базе республиканского государственного казенного предприятия «Государственный музей «Центр сближения культур», сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

«Центр будет уникальной платформой для международного сотрудничества, направленного на проведение фундаментальных и прикладных исследований в области происхождения этносов, культур и религий; исследования Великого Шелкового Пути, проливающие свет на комплексные процессы взаимовлияния различных цивилизаций и культур; формирования межкультурных обществ и их идентичности в самых разных уголках планеты; проведение форумов, конференций, круглых столов, открытых лекций, тренингов, онлайн-лекций по сближению культур различных этносов; распространение ценностей межкультурного диалога в интересах мира и устойчивого развития среди международной аудитории», - перечислила Раимкулова.

Кроме того, в связи с предстоящим завершением в 2022-м году программы международного десятилетия сближения культур от имени Казахстана выдвинута инициатива о провозглашении программы «Международного Десятилетия культуры знаний».

«Культура знаний станет следующим этапом развития сближения культур, его логическим следствием. Накопленный опыт позволит международному центру сближения культур под эгидой ЮНЕСКО успешно заниматься практической реализацией этих идей, способствуя устойчивому развитию казахстанского общества и человеческого общества в целом», - объяснила министр.

Деятельность данного центра будет осуществляться под руководством совета управляющих, который назначается раз в три года. В его состав будут входить министерство культуры и спорта, аким Алматы, представители генерального директора ЮНЕСКО, научное и образовательное сообщество.