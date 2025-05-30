Филиал итальянского политехнического университета Марке будет открыт в Талдыкоргане

В Талдыкоргане откроется филиал итальянского Политехнического
университета Марке, сообщил министр науки и высшего образования Саясат
Нурбек.
«Это полноценный кампус, мы уже подготовили здание, программу, работать будут, в том числе, преподаватели из Италии», - цитирует Нурбека агентство Kazinform.
Также министерство ведет переговоры еще с двумя ведущими университетами Италии – Римским государственным университетом Ла Сапиенца и Политехническим университетом Милана. Кроме того, напомнил Нурбек, были предварительные договоренности с политехническим университетом Турина, который занимается подготовкой специалистов в области промышленного дизайна и автомобильного строения.
«Надеемся, уже в следующем году порадовать хорошими новостями», - отметил министр.
Напомним, в октябре 2023 года Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова договорился с итальянским политехническим университетом Марке об открытии в Казахстане филиала, двудипломной образовательной программе, разработке совместных научных исследований, обмене профессорско-преподавательским составом и студентами по академической мобильности.
Политехнический университет Марке (UNIVPM) – один из лучших университетов по подготовке специалистов в области биомедицины, социальных наук и менеджмента. Вуз входит в рейтинг QS.
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